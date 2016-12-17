【大成報記者高金次新北報導】每年一度1月19日是屬於消防人員重要的節日。消防人員除了日以繼夜辛苦的救災外，也大力推廣市民防災觀念。新北市政府消防局特舉辦「119消防節誌慶暨創意防災有感宣導開放參觀活動」，新北市政府消防局第四大隊訂106年1月15日上午9時於新店區馬公公園及文化劇場體育館辦理。農曆新年將至，為落實防災觀念普及推廣，第四救災救護大隊結合新店區五峰里及新店區公所辦理防災教育活動，一改過去較靜態的消防宣導模式。當天活動除了發放消防局自製春聯外，中間也夾帶消防知識推廣，同時也聘請書法大師進行書法揮毫表演。，此外，在活動會場展示平時消防人員救災器材及消防衣帽鞋外，民眾也能體驗模擬火災的濃煙區。當天到場還可免費獲得消防宣導文宣及消防車組裝紀念品。大隊長蕭力愷表示，近日冷氣團報到，使用瓦斯相關器具務必注意通風避免一氧化碳中毒；過年期間如施放爆竹煙火，切勿讓12歲以下孩童施放，如有發現儲存超過25公斤爆竹煙火之場所，請撥打119報案。圖文說明： 新北市舉辦揮毫迎新享春安 119消防真體驗。（記者高金次攝）