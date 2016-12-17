【大成報記者高金次新北新報導】新北市政府消防局第一救災救護大隊為慶祝106年119消防節，特別舉辦大型防火宣導及強化歲末年終防火、防災作為，以營造幸福安全的生活環境，並持著「防火教育在地紮根」視為防火工作的信念與努力的方向，透過本次活動期能提升參與民眾防火知識及減少災害之發生，讓本市民眾能身處安居、安全、安心之環境。消防局指出，次活動時間為1月15日下午1時至4時假板橋「非常熱區」(重慶路與縣民大道口、捷運府中站1號出口正對面)，此處屬於板橋後站人潮相當多的廣場，本次活動除了有吉祥物犀牛哥現身外，活動內容規劃「消防魔術師」、「滅火小小兵」、「平安守門員」、「消防勇戰士」、「CO終結者」、「防災預報員」、「防震戰士」、「水域守護員」、「登高勇者」、「急救小護士」等10項主題宣導，更特別邀請新北市警察局板橋分局「警用重型機車展示」、新北市政府衛生局「衛教宣導」、稅捐稽徵處板橋分處「租稅宣導」，讓參加民眾除獲得專業消防知識外，更能吸收更多元的資訊。年節將至，本次活動更邀請書法大師-唐菁現場揮毫寫春聯，只要成功闖關便可領取大師親筆揮毫的春聯。另外，現場還邀請新北樂團現場演奏、看毫無破綻的班尼小丑魔術秀、造型氣球達人如何運用巧手將氣球摺成各式造型。週休二日爸爸媽媽還在煩惱要帶小朋友去哪裡嗎?快來板橋非常熱區，讓我們在歡樂聲中度過快樂又充實的下午時光。新北市政府消防局第一救災救護大隊表示，今年119消防節與春節十分接近，特別利用本次活動強化歲末年終防火防災，非常歡迎大朋友小朋友來參加，希望透過本次活動能將防災教育向下紮根、從小做起。圖文說明： 歡慶119消防節，板橋非常熱區讓寒冬不再寒冷。（記者高金次攝）