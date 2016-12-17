快訊／駕駛疑恍神 休旅車逆向衝撞6車1人重傷NOWnews今日新聞 (2017-01-15 19:50)
新北市新莊區21號越堤道往三重方向，15日下午近5時許發生一起嚴重的連環車禍，一名張姓男子駕駛休旅車疑似恍神，突然逆向橫跨到對向車道，迎面撞上2輛自小客車、4輛機車，其中一名機車騎士傷勢嚴重，意識模糊，目前已送醫急救，其餘4人僅有多處擦傷，無生命危險，確切車禍原因還有待警方釐清。
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上一則：偷渡犯脫逃 海巡堅壁清野逼嫌投案
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