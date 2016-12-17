偷渡犯脫逃 海巡堅壁清野逼嫌投案中央社 (2017-01-15 19:30)
（中央社宜蘭15日電）海巡署專案小組連日追查7日脫逃的范姓越南偷渡犯，「堅壁清野」透過各種管道阻斷奧援，致使范嫌無所依靠，在今天中午日出面向宜蘭查緝隊自首投案，訊後移送法辦。
海巡署北部地區巡防局表示，案發後成立專案小組進行證物清查，並協請警方調閱各要道監視畫面，加以分析比對，查出范嫌在台可能連繫求助對象後，專案人員前往訪查，阻斷在台奧援，並策動在台親友勸說他出面投案。
昨日傍晚，范男先透過在台友人致電宜蘭查緝隊表示因逃脫過程中左腳受傷，且經媒體批露偷渡身份，在台謀生不易，有意出面投案。
今天中午范嫌主動出面向宜蘭查緝隊投案。他表示逃亡期間身心俱疲，對辦案人員深表歉意，希望能儘快遣返回國，與家人團聚。全案訊後依「入出國及移民法」移送宜蘭地檢署歸案。
6日晚間被海巡署在三貂角外海查獲滿載40名越南人要偷渡來台，宜蘭首度查到這麼多偷渡客，但其中1人竟然在押解途中脫逃。有關行政究責與檢討部分，海巡署表示，將由檢方偵辦認定疏失、決定懲處。1060115
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