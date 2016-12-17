嘉義縣一名劉姓男子，因妨害自由、竊盜、侵占、詐欺等6案遭到通緝，他藏身於山區經營露營區，令警方查緝不易，警方經追查後鎖定他的行蹤，並安排剛報到的女警蘇倩玉與警員何振豪扮成情侶，鬆懈劉男的警戒，並將他壓制逮捕，移送嘉義地檢署歸案。

根據警方調查，劉男涉及多起案件但拒不到案而遭通緝，他藏身在竹崎鄉光華村經營露營區，警方上門找人時，他就會躲進山區森林躲藏，令警方難以追捕。

嘉義縣竹崎警分局大南派出所副所長郭紹琪得知後，便安排剛畢業的蘇倩玉與何振豪喬裝成情侶，讓劉男鬆懈警戒，郭紹琪則在車內等候時機，等蘇員、何員詢問劉男價格並確認他的身分後，打暗號給郭紹琪，3人合力將劉男壓制逮捕。

劉男被逮後一度想反抗逃跑，郭紹琪與他拉扯過程中，頭部和膝蓋受傷，最後因蘇員拿出警棍威赫，才制伏劉男，並將他移送嘉義地檢署歸案。