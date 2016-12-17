記者黃村杉／新北報導

新北市長朱立倫15日親自表揚163戶資深、傑出的寄養家庭，讚許寄養父母用愛灌溉下一代，是「積善積福」的最佳典範。朱立倫指出，新北市共有222戶寄養家庭，每月寄養安置超過250名兒童少年，接受表揚的寄養父母，每位都相當的資深、傑出，都是被寄養孩子的愛心天使。

朱立倫強調，擔任寄養家庭需要愛心、耐心、決心及勇氣，寄養家庭的父母都有自己的孩子，還能把每一個被寄養的孩子都當作自己親生兒女一樣寶貝、無私照顧，讓他們平安長大，他代表市民感謝寄養家庭的偉大付出。

社會局長張錦麗指出，許多寄養家庭都已服務15年以上，面臨屆齡退休的壓力，希望更多有愛心的父母能夠加入寄養家庭行列，提供更多失依的孩子一個正常發展的成長環境。

社會局表示，今日表揚的85戶資深寄養家庭中，有7戶超過20年，42戶超過15年，35戶超過10年，其中馬安娜夫婦更是服務超過30年；還有照顧身障、過動、罕病兒等特殊貢獻的寄養家庭17戶，以及績優寄養家庭61戶。