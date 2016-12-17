記者黃村杉／新北報導

新北市政府消防局第四大隊15日於新店區馬公公園，以及文化劇場體育館辦理創意防災有感宣導活動，會場除展示平時消防人員救災器材及消防衣帽鞋外，民眾也能體驗模擬火災的濃煙區，且可免費獲得消防宣導文宣及消防車組裝紀念品。

大隊長蕭力愷表示，活動除了發放消防局自製春聯外，也夾帶消防知識推廣；並指冷氣團報到，使用瓦斯相關器具務必注意通風避免一氧化碳中毒；過年期間如施放爆竹煙火，切勿讓12歲以下孩童施放，如有發現儲存超過25公斤爆竹煙火之場所，請撥打119報案。