防災宣導慎防一氧化碳中毒 模擬體驗送紀念品台灣好新聞報 (2017-01-15 18:00)
記者黃村杉／新北報導
新北市政府消防局第四大隊15日於新店區馬公公園，以及文化劇場體育館辦理創意防災有感宣導活動，會場除展示平時消防人員救災器材及消防衣帽鞋外，民眾也能體驗模擬火災的濃煙區，且可免費獲得消防宣導文宣及消防車組裝紀念品。
大隊長蕭力愷表示，活動除了發放消防局自製春聯外，也夾帶消防知識推廣；並指冷氣團報到，使用瓦斯相關器具務必注意通風避免一氧化碳中毒；過年期間如施放爆竹煙火，切勿讓12歲以下孩童施放，如有發現儲存超過25公斤爆竹煙火之場所，請撥打119報案。
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