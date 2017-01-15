華信馬公站地勤作業（1）中央社 (2017-01-15 14:50)
原本委託復興航空代理馬公站地勤作業的華信航空，在復興航空停航後，華信馬公站接手復興航空人力，15日起自辦地勤作業，提供出入境旅客更好更便捷的服務。中央社 106年1月15日
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