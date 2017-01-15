金門馬拉松 蛙人齊步跑吸睛（2）中央社 (2017-01-15 14:50)
2017金門馬拉松第二天賽程15日登場，5000名參賽者中，20名兩棲營海龍蛙兵最吸睛。他們身穿黑汗衫、紅短褲，手持國旗和海龍旗幟，齊步向前跑，氣勢雄壯威武。中央社記者黃慧敏攝 106年1月15日
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