前副總統吳敦義日前宣布參選國民黨主席，尚未正式推出的競選歌曲「義無反顧」流出，曲風、影片引發討論。國民黨副主席郝龍斌15日受訪表示，「那個歌我聽得不是很習慣，有點像軍歌」；自己則因經費問題，沒打算推出競選歌曲。

前總統府副秘書長羅智強3階段投入台北市長選戰，臉書按讚數目標衝破100萬，上午新闢「台北-開播」直播節目，邀請郝龍斌在台北花博館交換台北經驗。

也積極準參選國民黨主席的郝龍斌受訪提到連署3%門檻的問題，他表示，過去發生過重複連署，甚至變成技術性杯葛，讓其他人無法達到門檻。郝龍斌舉例說，上次黨主席洪秀柱參選，連署8萬多份，但開票結果7萬多票，甚至有效份數連50%都不到。

郝龍斌表示，據規定，至少要取得1萬份連署書；但他認為，在競選過程中，連署書是沒有必要的。