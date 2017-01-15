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「一例一休」勞基法修法上路後，多數業者對外宣稱因「人事成本增加」，紛紛趁機漲價。台大國發所副教授辛炳隆針對原本無實施週休二日各行業，按照一例一休新制去計算企業所新增成本，並估算分析一例一休加班費等人事成本占企業營運成本的比例。研究發現，其中以餐館業受衝擊最大，成本增加達6.32％，其次是醫療保健服務業約4%；但其他行業成本並無大增，即便人事成本增加1成，如製造業、批發零售業，實際總成本增加幅度也有限，可能只增加1％，至多不超過3%。辛炳隆直言「多數業者漲價逾5%，非常不合理。」

一例一休新制上路，原本未實施周休二日的公司，為了在休息日營運，才必須增加加班費給勞工，導致成本增加，形成一股漲風。多數業者對外宣稱因「人事成本增加」，紛紛趁機漲價。辛炳隆強調，縱使人事成本增加很多，但若人事成本占總成本很低，總成本增加幅度就會很小。以製造業為例，即便人事成本增加1成，實際總成本頂多增加1%。

「過去沒有理由漲價，現在假一例一休之名胡亂漲價？ 」辛炳隆認為，不是說漲價不對，近幾年經營成本增加，可能與租金調漲、燃料費用、原物料成本增加有關，加上碰到新制一例一休，才會一起調價反映。辛炳隆認為，哪些漲價是受到一例一休影響，業者要把理由講清楚，不能把所有漲價都歸因於一例一休。