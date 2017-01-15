假一例一休之名漲價？ 學者：漲價逾5%不合理台灣好新聞報 (2017-01-15 12:10)
政治中心／綜合報導
「一例一休」勞基法修法上路後，多數業者對外宣稱因「人事成本增加」，紛紛趁機漲價。台大國發所副教授辛炳隆針對原本無實施週休二日各行業，按照一例一休新制去計算企業所新增成本，並估算分析一例一休加班費等人事成本占企業營運成本的比例。研究發現，其中以餐館業受衝擊最大，成本增加達6.32％，其次是醫療保健服務業約4%；但其他行業成本並無大增，即便人事成本增加1成，如製造業、批發零售業，實際總成本增加幅度也有限，可能只增加1％，至多不超過3%。辛炳隆直言「多數業者漲價逾5%，非常不合理。」
一例一休新制上路，原本未實施周休二日的公司，為了在休息日營運，才必須增加加班費給勞工，導致成本增加，形成一股漲風。多數業者對外宣稱因「人事成本增加」，紛紛趁機漲價。辛炳隆強調，縱使人事成本增加很多，但若人事成本占總成本很低，總成本增加幅度就會很小。以製造業為例，即便人事成本增加1成，實際總成本頂多增加1%。
「過去沒有理由漲價，現在假一例一休之名胡亂漲價？ 」辛炳隆認為，不是說漲價不對，近幾年經營成本增加，可能與租金調漲、燃料費用、原物料成本增加有關，加上碰到新制一例一休，才會一起調價反映。辛炳隆認為，哪些漲價是受到一例一休影響，業者要把理由講清楚，不能把所有漲價都歸因於一例一休。
關鍵字：
上一則：新北泰山民宅火警 救出3人送醫
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
貝瑞克 儲存．儲存器．新安怡 儲存瓶．動力儲存．2Bay 網路儲存．medela 儲存瓶．儲存式 熱水器．網路影像儲存．VIA 儲存杯．MIDO Multifort 動力儲存．硬碟儲存．奶水儲存．儲存式．NUK 儲存瓶．儲存桶．oxo 儲存盒．儲存 電熱水器．儲存 容量．Synology 網路儲存伺服器．babygo 儲存瓶．美樂 儲存．記憶卡 儲存盒．美樂 儲存瓶．avent 儲存杯組．AVENT 儲存杯．儲存瓶．無線儲存．儲存碟．NAS 網路儲存．儲存袋
- 【BURBERRY 太陽眼鏡】知性柔美微貓眼款(琥珀-透棕#BU4187F
- 【日本Hoppetta】無印森林有機棉(六層紗被)
- 【EPISODE】打結無袖襯衫上衣(黑)
- HUGO BOSS光學眼鏡 沉穩知性大框款(琥珀-銀) #HB0694JS 0EX
- 【Ogival 瑞士愛其華】登峰琺瑯鏤空自動機械錶(358.615AMR)
- SUPER FLOWER 振華 銀牌 冰山銀蝶II 600W 電源供應器
- 【TiMISA】鈦真心-穿洞版 純鈦項鍊C(雙色可選)
- NAUTICA 2016男時尚蘇丹條紋短袖睡衣【預購】
- New Balance 慢跑鞋 590 運動 男鞋
- 【SEIKO】精工 Criteria 炫彩太陽能計時碼錶-黑x玫瑰金/43m
尼國不滿台媒報導 致電我大使表達不滿【NOWnews今日新聞】
本報透視集--綠營又在「洗藍」【中央網路報】
多圖【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》