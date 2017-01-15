新北泰山民宅火警 救出3人送醫中央社 (2017-01-15 13:52)
（中央社記者黃旭昇新北市15日電）新北市泰山區明志路三段182巷一處民宅，今天中午發生火警，現場3樓建築物的3樓全面燃燒，消防局一共救出3人送醫。
新北市府消防局表示，今天中午接近12時接獲報案，泰山民宅火警，疑似有人受困，因此，立即派8個分隊、與中隊、救災救護大隊前往搶救。
消防隊員先是在2樓救出，30多歲的男子，意識清醒，輕微嗆傷。接著，在主要火場的3樓救出，30多歲、60多歲的兩名女子。她們也都意識清醒，輕微嗆傷。
消防局說，泰山區明志路三段民宅火警，現場為3樓加蓋起火，火勢控制之後予以撲滅，燃燒面積25坪，共計救出1男、2女共3人，均送衛福部台北醫院。1060115
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