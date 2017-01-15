全國都市地價總指數 6年來首跌0.35％NOWnews今日新聞 (2017-01-15 13:43)
內政部15日發布第47期都市地價指數，全國都市地價總指數下跌0.35％，為自98年(近15期)以來首次下跌。但從各縣(市)個別的漲跌幅情形來看，僅有台北市、新竹市、新北市及新竹縣等4縣(市)下跌，尤以台北市的1.80％跌幅較大，其他縣(市)則大多呈持平態勢。
內政部表示，第47期全國都市地價總指數(105年4月1日至105年9月30日)為118.91(係以102年3月31日為基期)，下跌幅度為0.35％，相較上(46)期(+0.04％)及去年同(45)期(+1.49％)，本期已終止上漲趨勢。
在出現跌幅趨勢的縣(市)中，以台北市跌幅1.80％為最大，據台北市政府表示，該市雖具有便捷交通路網、完善公共建設等，惟受部分屋齡較為老舊地區，因公共設施相對不足、都市更新進度緩慢及交通不便等因素，致價格下降較為明顯，整體市場呈現量縮價跌趨勢。
而在其他縣(市)中，則以嘉義市的3.57％漲幅較大。據嘉義市政府表示，因該市有大面積的整體開發建設，以及推動雲嘉南觀光休閒產業與健康防老園區等政策之下，帶動商機，使得買氣熱絡，地價仍有上揚。
另以土地買賣筆數觀察，本期全國土地買賣筆數為23萬3,462筆，較上期(26萬754筆)減幅10.47％，亦較去年同期(26萬3,994筆)減幅11.57％，整體呈現量縮態勢。
內政部指出，都市地價指數是將各直轄市、縣(市)的都市計畫範圍內住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動(上漲或下跌)的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。
第47期都市地價指數自即日起，可在內政部地政司網站查詢。
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