南韓特別檢察官今天(15日)並未決定是否逮捕三星電子副會長李在鎔(Jay Y. Lee)。李在鎔因涉嫌行賄而遭親信門案獨立檢察組傳喚調查。

南韓特別檢察官辦公室今天發表訊息指出：「今天我們仍未決定是否申請逮捕令，逮捕副主席李在鎔。」訊息中並未做其它詳細的說明。

南韓特別檢察官13日曾表示，是否申請逮捕李在鎔將在會15日決定。

李在鎔在13日接受長達22個小時的偵訊。南韓檢方懷疑，總統朴槿惠政府支持三星物產與第一毛織合併，三星則向朴槿惠閨密崔順實提供資金援助作為回報。另外，檢方也在追查三星是否曾向崔順實行賄。

李在鎔在接受調查時強調，三星因朴槿惠施壓而不得不向崔順實提供資金支持，三星並沒有從中獲利，反而是「受害人」。