擴大服務 陳致中迴避選舉議題中央社 (2017-01-15 13:50)
前總統陳水扁的兒子陳致中（左）15日在前鎮區發送低收入戶物資，他說是結合社團募集物資關懷弱勢，對於是否將投入立委選舉，他以服務沒停過做回應。中央社記者王淑芬攝 106年1月15日
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