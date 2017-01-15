大翻修 竹市後站停車場重整變平順中央社 (2017-01-15 13:50)
新竹火車站後站汽車停車場長年路面破損、斑駁，市府向中央爭取經費進行整建，如今道路平順，停車格線也更清晰，不少民眾大讚「終於升級了」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年1月15日
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