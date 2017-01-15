地藏庵冬令救濟 嘉義低收入戶受惠中央社 (2017-01-15 13:50)
嘉義市九華山地藏庵15日舉辦冬令救濟活動，嘉惠嘉義縣1750戶、嘉義市1168戶低收入戶，共發放新台幣1342萬2800元。中央社記者江俊亮攝 106年1月15日
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