北市首件公園爐灶座椅組（1）中央社 (2017-01-15 13:50)
台灣天災頻繁，為防範未然，台北市在大安森林公園內設置「首件」爐灶座椅組，平時可讓情侶坐在上面談情，災難一來就立刻開伙，給予最快飲食需求。（台北市工務局提供）中央社記者游凱翔傳真 106年1月15日
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