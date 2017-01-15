（中央社澎湖縣15日電）原本委託復興航空代理馬公站地勤作業的華信航空，在復興航空停航後，華信馬公站接手復興航空人力，今起自辦地勤作業，提供出入境旅客更好更便捷的服務。



華信航空馬公地勤勤務作業，今天近午時分由總經理韓梁中親自主持開工，包括馬公航站主任洪建男與空軍馬基隊長彭玉家陪同，祈求未來地勤作業一切平安，包括航空器引導、拖曳、行李運送、貨運裝卸等車輛，全數向國內最專業的台勤購得，並進駐馬公站。



華信總經理韓梁中今天主持地勤開工大典時指出，華信馬公站的地勤作業，原本是委託復興航空代理，因受復興航空停航影響，華信在最短的時間內，緊急向民航局申請自辦航空站地勤業務，並在今年1月13日獲得民航局核准取得許可證，並趕在即將進入春節疏運高峰的前夕，今天正式啟用。



韓梁中表示，華信航空馬公站18位地勤人員，是接手復興航空停航的地勤人員，讓馬公站的地勤作業，可以馬上上手就位，同時讓這些在地的地勤人員順利轉任，繼續工作，提供出入境旅客最優質完善的服務。



韓梁中指出，華信航空將馬公航線列為最主要的運輸航線之一，今年的農曆春節年假，除了調派大型波音737-800來協助疏運外，馬公航線也增開150架次疏運鄉親返鄉過年團圓，未來仍將引進新機種，增加馬公航線航班，以彌補復興航空航班的空缺。1060115