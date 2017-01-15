重慶2016年7個區縣脫貧摘帽北京新浪網 (2017-01-15 10:47)
中青在線1月15日電(中國青年報·中青在線記者田文生) 在今日開幕的重慶市第四屆人民代表大會第五次會議上，代市長張國清在作政府工作報告時表示，去年，該市7個區縣脫貧摘帽，885個貧困村整體脫貧。
據介紹，該市「六個一批」精準扶貧工程紮實推進，7個區縣脫貧摘帽，885個貧困村整體脫貧。金融扶貧行動有力有效，扶貧專項貸款餘額達到700億元。
同時，全市加強大中專畢業生就業創業服務，引導返鄉農民工就業創業32萬人，分流安置去產能企業職工3萬人。城鄉養老、醫療保險參保率穩定在95%，首次同步調整機關事業單位和企業退休人員養老待遇。低保和醫療救助標準持續提升，特困人員救助制度更加完善。(完)
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