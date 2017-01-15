2016年重慶主城區301天空氣質量優良北京新浪網 (2017-01-15 10:47)
中青在線1月15日電(中國青年報·中青在線記者田文生) 今日上午，重慶市第四屆人民代表大會第五次會議開幕。重慶市人民政府代理市長張國清代表重慶市人民政府在會上作政府工作報告時表示，去年，主城區空氣質量優良天數增至301天，全市單位生產總值能耗和二氧化碳排放量均下降6%，超額完成國家下達的節能減排任務。
該市落實長江經濟帶「共抓大保護、不搞大開發」要求，加強三峽庫區生態屏障建設、水土流失預防和綜合治理，推動新一輪退耕還林還草工程，推進消落區治理，庫區生態涵養功能不斷增強。
全市單位生產總值能耗和二氧化碳排放量均下降6%，超額完成國家下達的節能減排任務。全面執行國家大氣環境質量新標準，鞏固治理成果，主城區空氣質量優良天數增至301天。飲用水源保護不斷加強，流域和湖庫污染治理持續推進，長江幹流水質為優、支流水質總體良好。城市生活污水和垃圾得到較好處理。全市森林覆蓋率、建成區綠化覆蓋率分別達到45%和40.1%。(完)
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