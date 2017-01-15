華龍網1月15日10時35分訊（記者 劉艷 佘振芳）今（15）日，代市長張國清在作市政府工作報告時指出，今年我市將推廣「互聯網+政務服務」，建成適應大眾創業、萬眾創新需要的網上平台，實現政務服務智能便捷、公平可及。

報告中指出，今年我市將深化「放管服」改革。深化行政審批制度改革，實施行政許可標準化，嚴控新設行政許可，推動項目投資、創業創新、生產經營、公共服務等領域精準放權，進一步簡化流程、優化程序、提高效率。清理規範行政審批中介服務。動態管理市、區縣、鄉鎮三級行政權力清單、責任清單。加快負面清單制定頒布，強化事中事後監管，推動「雙隨機一公開」監管方式全覆蓋。推廣「互聯網+政務服務」，建成適應大眾創業、萬眾創新需要的網上平台，實現政務服務智能便捷、公平可及。

同時，提高公務員隊伍的法治思維和服務管理能力，嚴格依照法定許可權和程序行權履職。紮緊制度籠子，強化工程建設招投標、公共資源配置、國資轉讓、政府採購、財政補貼、行政審批、執法檢查、行政處罰等行政行為的監督約束。

此外，嚴格執行有關法規，規範政府公職人員行為。推進節約型政府建設，嚴控「三公」經費和公款消費。

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