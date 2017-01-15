王明江在茶廠做包裝茶葉的工作，如今一家人順利脫貧。記者 祝可 攝

？？？？華龍網1月15日10時31分訊（記者 祝可）不知翻了多少座山，車輛沿著蜿蜒的盤山公路向前，終於抵達了大山深處的福建省壽寧縣下黨鄉。這裏山高路遠，素有壽寧的「西伯利亞」之稱。 據說，1988年建鄉時，下黨因無公路、無自來水、無電燈照明、無財政收入、無政府辦公場所，被稱為「五無鄉鎮」，村民人均年收入一度不足200元。就是這樣一個特困鄉，近年來卻因地制宜打造了一條別樣脫貧路。1月14日，2017全國網路媒體「走轉改」新春走基層採訪團一行來到壽寧下黨，進行實地採訪。

？？？？從「負」到「富」 特困村民一年時間全家脫貧

？？？？在森林茂密的壽寧縣下黨村一個小山坡頂上的廠房裡，51歲的王明江正在做著茶葉包裝的工作。2015年，長期在溫州等地打零工的他回到家鄉，加入下黨蓉黨農民專業合作社，和大兒子一起為家鄉產業打工。他說，以前在外打工，四處漂泊，風餐露宿，一個月三千多工資，最多能存上千把塊。現在上班就離家五分鐘的路程，同樣的工資卻能存到兩千多，感覺生活充滿希望。

？？？？2014年11月，下黨蓉黨農民專業合作社成立，將建檔立卡貧困戶納入其中，王明江一家就是其中一戶。前些年，因大兒子王有長患肌肉萎縮症，為治療疾病，家中花光了幾乎所有積蓄，還負債十幾萬，全家因病返貧。為了還債，王明江不得不背井離鄉，常年在外打工。妻子體弱多病，還有患病的大兒子需要照顧，家裡的日子是一天不如一天。

？？？？2015年的一天，王明江被村幹部給叫了回來：「回村裡來工作吧，我們給你找路子。」於是，王明江回到下黨村，和病情已經好轉，能幹點輕活的大兒子王有長一起，加入下黨蓉黨農民專業合作社。

？？？？在合作社打工，爺倆年收入約有4萬元。通過合作社「定製茶園」平台，他們每年茶青收入在1萬元左右。小兒子王有華外出務工，年收入約一萬元。2016年，王明江一家年收入達到6萬左右，人均收入約1.5萬，遠超全鄉9400的人均收入，實現全家脫貧。

如今的下黨村是個美麗的村鎮。記者 祝可 攝

？？？？從「無」到「有」 定製茶園開啟脫貧新模式

？？？？王明江只是近年來眾多下黨回歸的農民之一。這個閩東四個特困鄉之一鄉鎮，如今，早已擺脫「五無」尷尬局面，舊貌換新顏，那些曾因窮困紛紛背井離鄉討生活的人們紛紛回鄉謀求新生活，新發展。

？？？？近30年的扶貧開發，深山窮鄉到美麗鄉鎮的華麗嬗變，離不開各級黨委、政府、社會各界的關心和支持，更是當地幹部群眾擺脫貧困的不懈追求和滴水穿石、持之以恆的精神堅守。

？？？？據了解，從2004年開始，福建省以及市級各部門陸續下派幹部到下黨部分村莊駐村幫扶。2014年7月，福建省委組織部下派曾守福任壽寧縣下黨村第一書記。他帶領村領導班子推出「定製茶園」項目，利用「消費扶貧+產業扶貧」，讓先富的村民帶動大家，研究制定機制和標準，讓村民、村集體和引入的企業實現三方共贏，形成全鄉農民的增收點。

？？？？「定製茶園這種模式，可以充分利用互聯網工具，將貧困村的產業與大眾扶貧、消費需求有效對接，市場具有廣闊性。」曾守福說，通過整合資源、打造品牌、保證質量，可讓村民收入普遍翻倍。

？？？？這兩年，扶貧定製品牌「下鄉的味道」逐漸為人所知。曾守福說，下黨提出了一個消費扶貧的理念，要做中國第一個扶貧定製茶園，就創設了自己的一個品牌叫做「下鄉的味道」。

下黨村的石鋪小道。記者 祝可 攝

？？？？從「貧」到「精」 旅遊扶貧打造脫貧新思路

？？？？2015年，下黨村被列入第三批國家傳統村落，並納入全國鄉村旅遊扶貧觀測點，引進專業策劃團隊，幫助策劃實施了29個旅遊開發項目。下黨村籌資3200多萬元完善「紅色下黨」旅遊景區基礎設施建設，致力將下黨打造成為全省精準扶貧、精準脫貧典型示範鄉鎮。

？？？？去年，下黨村被評為首批「中國千千萬萬鄉村旅遊品牌村」、「中國鄉村旅遊示範村」。旅遊業的興起有效帶動了民宿、農家樂等第三產業的發展，村民收入大幅增加。目前，村裡辦起了6家賓館、3家民宿、5家農家樂，帶動20多名年輕人返鄉創業。

？？？？2016年，下黨村財政從2014年的零收入增長到20多萬元，農民人均可支配收入從2014年的4200多元增加到11000多元，帶動27戶建檔立卡貧困戶脫貧。黨建脫貧、產業脫貧、旅遊脫貧，下黨人的路越走越寬。