瀘溪民警兩小時幫務工返鄉農民找回八萬元「血汗錢」北京新浪網 (2017-01-15 10:51)
紅網瀘溪縣分站1月15日訊（通訊員 李童 劉昌鑫）年關將近，辛辛苦苦攢下的八萬元現金丟失，對於外地務工回鄉過年的羅某夫婦來說簡直是晴天霹靂。1月12日，瀘溪縣公安局白沙派出所民警接到報警求助后，兩小時幫助失主找回「血汗錢」，羅某夫婦激動感慨：「終於可以安心回家過年了。」
當天上午8時許，羅某夫婦冒著嚴寒焦急地跑進白沙派出所值班室，稱他們在外地務工幾年來攢下的血汗錢遺失了，請民警幫忙找找。民警見羅某夫婦驚慌失措，語無倫次，便讓他們先坐下來烤烤火，倒上了兩杯熱水穩定他們情緒，再耐心傾聽整個事件的原委。原來，羅某與老公張某在外務工，很多年都沒有回到家鄉過年了，好不容易攢了八萬元積蓄，本想今年回家拿這些錢孝敬父母，誰知在武溪老城高速路口坐麵包車回白沙時，將裝有八萬元現金的背包遺失在麵包車上了。
民警得知這一情況后，一邊安慰羅某夫婦不要著急，一邊根據他們提供的線索快速調取視頻監控進行查找，三十分鐘后，民警通過分析研判，基本確定羅某乘坐的麵包車車牌號為湘UXXXXX，於是想方設法獲得了這輛麵包車車主的聯繫方式。通過電話聯繫，司機包某某稱車上確實有一個背包，並立即將麵包車開到了白沙派出所。民警將背包交還給了失主，羅某當即打開背包，當她看見包內的八萬余元現金一分不少后，喜極而泣，激動地說道：「我幾年的血汗錢哪！謝謝警察同志，謝謝這位好心司機，因為有你們，我們一家才能過上一個安心的好年啊！」
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