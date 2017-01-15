紅網長沙1月15日訊（瀟湘晨報記者 吳雯芳）1月14日凌晨1時30分許，長沙市第四醫院腎內科走廊上，36歲的護士吳智平打著點滴，平復著低血糖帶來的虛脫感。加班到凌晨，同事們仍在搶救病人，忙不過來，她是自己拿來葡萄糖注射液，一針扎了下去的。這一幕被對面的病人家屬偷偷拍了下來。14日，這張照片被發佈在微博上，引髮網友感慨，「護士真的特別辛苦，希望以後病人能多體諒她們。」

13日下午3點到晚上12點，是吳智平的晚班時間。當時醫院腎內免疫科和血液診療科兩個科室一共有78個病人，其中30多個病危。接班護士到了醫院便開始忙起來，沒有停歇。當時還有幾個病人需要血透，吳智平脫不開身。

此前因為太忙，她只扒了兩口晚飯，再也吃不下去。「當時病人在喊護士，需要診療。而且我肚子也有點不舒服吃不下。」她告訴瀟湘晨報記者，之後的忙碌中，她也一直沒時間吃飯喝水。過了14日凌晨0點，她感覺不舒服，「有點虛脫，冒冷汗，有要倒在地上的感覺。」但當時又來了兩位需要急救的病人，吳智平又開始忙了起來，全部忙完已經接近凌晨1點半了。仍覺得不舒服的她給自己測了一下血糖，偏低。接班護士正在搶救病人，她決定自己給自己打點葡萄糖。

病房裡都是病人，沒有床位，只剩一個點滴架子。她拿出架子，坐在走廊上，開始給自己扎針。「我在四醫院工作12年了，扎自己的腳不太熟練，扎自己的手還是很熟練的。」吳智平笑著說。葡萄糖打進去，她覺得身體舒服了些。吳智平此前也碰到過這種情況，她也遇到過懷孕的同事在交接班時暈倒的。

點滴打完，已是凌晨2點鐘。老公得知情況后，到醫院來接她回家。