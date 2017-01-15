紅網長沙1月15日訊（瀟湘晨報記者 向群 實習生 羅學堯 楊娟）1月14日，亞足聯宣布，亞洲區12強賽中韓之戰將在長沙舉行，開球時間為3月23日19:35。昨日下午，長沙體育局局長李平對瀟湘晨報記者說，將迅速進入準備，力爭辦好這場國足征戰十二強賽中相當重要的比賽。

李平說，現在主場確定了，接下來將成立專門的籌備組，力爭把這場中韓之戰辦成高水準、高質量，特別是全國球迷滿意的賽事。按照程序，雖然亞足聯已經公佈了消息，但還需要等到中國足協正式下發通知，長沙方面的相關籌備工作才會正式展開。據本報記者了解，中國足協將在下周工作日下發正式通知。

作為國足七大主場之一，長沙賀龍體育中心此前曾多次承辦國足比賽。2013年亞洲杯預選賽，賀龍體育場見證了一場經典的雨戰，國足在瓢潑大雨中，補時絕殺伊拉克隊，拿下進軍亞洲杯至關重要的3分。2015年11月，國足在四十強賽的預選賽中，在賀龍體育中心以12比0戰勝不丹隊，創造了國足近年來在國際正式比賽中獲勝最懸殊的比分。此次將中韓之戰的主辦地放至國足福地長沙，不知能否利用福地的有利因素，完成一次完美阻擊。

至於廣大球迷特別關心的球票等問題，承辦國足主場比賽的體育之窗公司一位負責人說，「相關細節最早要到2月底才會出台。」

國足在2016年至今的戰績讓人尷尬。進入12強賽后，除了首戰韓國收穫兩粒進球，之後一球未進，同時一勝難求。在昨日的中國杯三四名決賽中，「中國二隊」打破了這兩個紀錄。小將王靖斌終場結束前的沖頂幫國足扳平比分，隨後的點球大戰中，中國隊5:4擊敗克羅埃西亞隊，獲得本次比賽的季軍。雖然這次中國杯的含金量有限，但一場勝利還是讓不少球迷感到欣喜。

3月23日，長沙。面對老對手韓國隊，國足能給球迷們更大的驚喜嗎？