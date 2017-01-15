紅網望城區分站1月15日訊(分站記者 姚澤子)1月13日，記者從望城區檢察院獲悉，該院日前幫助某建築工程有限公司法人代表陽某「解凍」了260萬元救命錢，有效維護了非公企業的合法權益。

該公司因與外省企業簽訂混凝土購銷合同，后因發生合同糾紛，導致公司260萬元被當地法院凍結，這筆資金讓公司發展面臨困境，也讓陽某急得如熱鍋上的螞蟻。

案子被移送到望城區檢察院后，案件承辦幹警多次與陽某溝通，聽取他的意見，還為如何處理糾紛給陽某提供了幫助。該院快審快訴，使案件很快被查清並有了結果，陽某公司被凍結的資金順利解凍。陽某說：「我們公司被凍結的260萬元已經解凍了，這可是我們的救命錢，謝謝望城檢察院的檢察官。」

據統計，2013年以來，該院已經依法對30名涉嫌犯罪的企業管理人員、技術骨幹作出不批准逮捕決定或及時變更羈押強制措施，努力防止和減少因辦案對企業生產經營造成的不利影響。為全面掌握非公企業對檢察工作的所願所盼，找准工作發力點，該院先後深入數十家非公企業開展實地調研，通過上門走訪、召開座談會、發放調查問卷等途徑，徵詢工作意見建議100餘條。

望城區檢察院檢察長石華表示，服務非公經濟，保障非公企業合法權益一直是望城檢察院工作的關注點。該院通過黨組中心組學習和全院幹警大會，專題學習最高檢、省院關於促進非公有制經濟健康發展的實施意見，引導全體幹警樹立主動服務、依法服務理念，在辦理涉企案件時堅持辦案前考慮到運用何種方式不至於影響企業的形象聲譽、辦案中考慮到使用何種手段才能維護企業的正常運行、辦案后如何使企業儘可能挽回損失走出困境，做到既「除蟲」又「護花」。

在此基礎上，該院還建立起一套精準服務機制，不僅在案件受理環節建立非公企業案件台賬，明確專人開展案前風險評估、案中跟蹤服務、案后回訪評查，還對轄區內非公企業實行檢察官分片負責、定點聯繫制度，主動向企業推送法律諮詢問答、受理控告舉報、開展警示教育等服務。近4年來，該院共向非公企業提出預防檢察建議11件，就防範非公企業內部人員犯罪等問題開展專題預防5次，根據非公企業需求組織警示教育、預防宣傳9場次，為非公經濟健康發展保駕護航。