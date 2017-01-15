紅網長沙1月15日訊（瀟湘晨報記者 徐海瑞 李柯夫 顏宇東 實習生 熊可）1月14日，在省十二屆人大七次會議上，政府工作報告提出，推進高校「雙一流」建設，提高高等教育發展質量。對此，省政協委員、湖南省教育廳原副廳長王鍵透露，根據已經公佈的《湖南省全面推進一流大學與一流學科建設實施方案（徵求意見稿）》（簡稱《方案》），到2020年，湖南爭取3所大學將進入世界一流大學或世界特色大學行列。

王鍵說，《方案》將國際上普遍採納的ESI（基本科學指標資料庫）作為湖南爭創「雙一流」的重要標準。其中明確，到2020年，將努力使40個左右學科進入ESI排名前1%，45個左右學科進入全國前10%；50個左右應用特色學科進入全國應用學院同類學科前列；50個高職特色專業群進入全國高職學院同類專業群前列。爭取3所大學進入國家爭創世界一流大學或世界特色大學行列。

如何推動高校「雙一流」建設？王鍵提到，由於高校類型和層次不同，「雙一流」建設也不能千篇一律、千校一面。「就湖南來講，所有高校包括新建本科學院和高職高專都要積極投身一流建設，爭創國際、國內、區域和行業內同層次學校的一流。」

來自湖南省教育廳的信息顯示，湖南將實施「雙一流」領軍人才計劃、「雙一流」創新團隊支持計劃、「雙一流」學科建設計劃、「雙一流」創新人才培養計劃、「雙一流」科學研究計劃、「雙一流」產學研平台計劃等。

省政協委員、湖南大學校長助理於德介建議，湖南加大經費投入，完善人才發展和提升配套職稱政策。在「雙一流」投入機制下，建立以人才培養成效、教師隊伍建設質量、學術貢獻度為主要依據的資源配置機制，將有限的資源重點向優勢學科、學院、基地和優秀人才傾斜，在公平競爭中體現扶優扶強扶特。