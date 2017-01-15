？？？？1月14日晚，「浪漫中國」理查德·克萊德曼2017南昌新年鋼琴音樂會在江西南昌國際體育中心上演。 李辰祥 攝

1月14日晚，「浪漫中國」理查德·克萊德曼2017南昌新年鋼琴音樂會在江西南昌國際體育中心上演。除了帶來《秋日私語》、《泰坦尼克組曲》等經典作品之外，還傾情演繹了《愛如潮水》、《梁祝》等中國曲目，並現場與琵琶、笛子等民樂協作演奏，為樂迷們奉上了一場視聽盛宴。