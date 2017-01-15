交警對客運車輛進行檢查。解巾英 攝

紅網望城區分站1月15日訊(分站記者 解巾英)1月13日，長沙市望城區交警大隊在金洲大道開展春運交通安全檢查行動，督促客運車輛嚴格落實安全管理責任，切實保障春運安全。

當天早上8時，在金洲大道齊天廟超限檢測站，交警攔下一輛從長沙汽車西站開往寧鄉檀樹灣的中巴車，認真核對駕駛員的行駛證、駕駛證信息，檢查車上的安全錘、滅火器、防滑鏈、醫藥箱等配備情況，發現車輛基本符合春運規範要求。隨後，交警對過往的其他客運車輛進行了檢查。

記者了解到，春運期間，望城區交警大隊將派出120多名警力，對全區客運車輛進行全面檢查，在金洲大道齊天廟超限檢測站設立固定檢查點，在雷鋒大道東馬路口、芙蓉大道湖南外國語職業學院路口設立流動檢查點，依法查處道路交通違法行為，全力營造安全暢通的交通環境。