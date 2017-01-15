長沙市望城區「湖南省著名商標」達到80個北京新浪網 (2017-01-15 10:51)
紅網望城區分站1月15日訊(分站記者 高亮)1月13日，記者從長沙市望城區獲悉，2016年，望城共新增23件「湖南省著名商標」，獲評數量同比增長53%。截至目前，全區共有「中國馳名商標」11個、「湖南省著名商標」80個，企業品牌影響力不斷提升。
近年來，望城區市場和質量監督管理局積極推進商標品牌戰略，分層分類抓好商標培育發展工作，對申報企業開展「一對一」「多對一」的聯繫指導，積極引導老字號小微企業進行品牌化運營，品牌建設工作取得明顯成效，同時，區市場局組織開展打擊商標侵權和制售假冒偽劣商品專項行動90次，查處侵權假冒案件19件，其中商標侵權違法案件3起，有效維護了企業知識產權，營造了公平有序的市場競爭環境。
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