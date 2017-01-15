紅網長沙1月15日訊（瀟湘晨報記者 徐海瑞 李柯夫 顏宇東）保溫隔熱，還可節能80%。1月14日，在省政協十一屆五次會議上，民建湖南省委提交了《大力推進被動式節能房建設，打造湖南節能建築科技產業鏈》的提案，建議湖南儘快出台政策，培育和助推被動節能房行業發展。

民建湖南省委在提案中建議，湖南可設定三年內建設面積目標，指導各市州設定10萬～20萬平方米的被動房建設具體目標。同時，儘快建設湖南節能建築科技產業園，引入設計規劃、工程建設、原材料生產加工、技術研發、智能家居科技等全產業鏈企業，形成全國首家專業節能建築科技產業園。提升湖南在節能建築科技領域的創新能力和保障能力，降低被動房整體建設成本，將其打造為湖南的一個極具發展潛力的產業鏈。

民建湖南省委建議，設定各市州被動房示範項目目標，重點支持政府辦公區、公共建築、長株潭「兩型」社會建設區、政府投資的保障性住房等示範項目。統籌省、市級財政資金，發揮政府資金的槓桿作用，並引導社會資金積极參與，推動市場化運作機制的形成。對於政府投資的項目，增量投資由政府資金承擔；對於社會投資的項目，設立一定的引導期獎勵標準，被認定為被動節能房低能耗示範項目的，由省、市級財政按照標準給予一定的獎勵。