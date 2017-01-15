紅網長沙1月15日訊（瀟湘晨報記者 楊傑妮）2016年湖南的錢都是怎麼花的？2017年又打算怎麼花？1月14日，省十二屆人大七次會議開幕，書面審查了《關於湖南省2016年預算執行情況與2017年預算草案的報告》。

去年民生支出佔七成

2016年，全省一般公共預算收入完成4252.1億元。全省一般公共預算支出完成6337億元，增長10.6%。

全省財政支出結構進一步優化。民生支出佔比進一步提高。農業、教育、醫療衛生、社保、保障性住房等直接用於民生的支出達到4435.9億元，增長11.5%，占財政支出的比重為70%，比上年提高0.6個百分點。繼續大力壓縮一般性開支。編製2016年預算時，省直機關事業單位一般性支出實行零增長，省級「三公」經費全年執行數為3.94億元，比年初預算減少0.46億元，結餘資金收回預算，統籌用於民生支出。

繼續清理整合專項資金

2017年，財政政策將著力支持實體經濟和減輕企業負擔。

2017年省級地方一般公共預算收入預計為449.2億元，增長6.2%（按照財政部統一規定的「營改增」收入劃分調整口徑，下同），略高於中央預計的地方收入增幅，加上上划中央收入542.7億元，省級一般公共預算收入預計為991.9億元；匯總省級和市縣預算，2017年全省一般公共預算收入預計為4515.7億元。

按照厲行節約的原則，省直機關事業單位「三公」經費、會議費、培訓費、差旅費、辦公設備購置費等一般性支出預算只減不增。

為確保完成2017年預算，將繼續清理整合專項資金，深入推進實質性整合。對所有省級專項資金實行第三方績效評價，將績效評價結果運用到資金分配和項目管理中。

2016年全省落實各類稅收減免政策減輕納稅人負擔較上年增加約254億元，2017年預計還會加大減稅降費力度。