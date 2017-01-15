2016年9月29日，國產首台鐵路雙線大直徑泥水平衡盾構機在長沙下線。

新的一年，湖南將如何發展經濟？報告提出，大力振興實體經濟。「發揚企業家精神和工匠精神」寫進了報告。

湖南將增強創新引領能力，重點打造長沙「創新谷」、株洲「動力谷」、湘潭「智造谷」。在人工智慧、新材料、先進軌道交通、航空航天、生命科學等領域推進科技重大工程和重大專項，引進消化吸收一批關鍵核心技術。

瀟湘晨報記者 李柯夫 顏宇東 楊傑妮 徐海瑞 實習生 熊可 長沙報導

政府工作報告提出，發揚企業家精神和工匠精神，開展「增品種、提品質、創品牌」活動，培育更多「百年老店」。

「企業家精神」和「工匠精神」如何理解？

企業家精神：承擔責任，敢於創新

「以『誠信之本』贏得市場，以『專業之責』來提品質，以『精益之力』來搞創新，以『敬業之心』來謀民生，這就是我所理解的工匠精神。」湖南省政協委員胡國安從事的是健康產業，在他看來，任何行業要想成功，就必須把專業做到極致，需要的正是工匠精神和企業家精神。

什麼是「企業家精神」？「企業小的時候是個人的，做大了就是員工的，再大就是社會的、國家的。」他認為，企業家精神就是要有承擔責任、幫扶濟困、關愛生命、造福一方的精神。一個成功的企業家一定是善於學習，敢於創新，會把企業放在全社會、全人類的角度來發展。

工匠精神：不斷追求品質提升

工匠精神意味著品質和信心，胡國安認為，工匠精神就是要以「專業之責」來提品質。在此次兩會上，他提交的提案正是「用工匠精神促進我省大健康產業發展」的人。

工匠精神對品質的極度追求顯得異常重要。他說，只有強調工匠精神才能以精益求精的態度，不斷追求品質的提升，努力實現由速度型增長向質量型發展轉變。

省人大代表、十三村龍窖腐乳製作技藝傳承人李國武說，他心中的工匠精神，就是要把一個產品做到極致，這樣的產品才有生命力、有潛力。工匠精神首次寫入報告，意味著湖南越來越重視打造本土品牌。

省政協委員陳登斌認為，「你只要堅持一件事，把它做到極致，這就是工匠精神。」

「只要是對質量、服務、技術等懷著極致的追求，這都屬於工匠精神。」省政協委員、湖南和順石油股份有限公司副總裁胡燦明說。

人工智慧等領域引進吸收核心技術

報告提出，在人工智慧、新材料、先進軌道交通、航空航天、生命科學等領域推進科技重大工程和重大專項，引進消化吸收一批關鍵核心技術。

湖南的高新技術產業應如何發展？省政協十一屆五次會議上，九三學社湖南省委提交了《關於大力推進我省科技創新工作的建議》，提出建立部門聯席會議制度，著力統籌解決科技創新的突出短板，集聚各級各部門科技資源，系統布局相關重大科技工程，搶佔新一輪科技和產業革命制高點。1月13日，省委書記杜家毫在這份編號為0001的提案上作出重要批示，提議很好，並要求科技廳參閱。

九三學社湖南省委在提案中說，湖南高新技術產業逆勢增長，創新效率不斷提高，對經濟社會發展的貢獻明顯加大。但不容迴避的是，我省科技創新還存在一些突出短板。2015年全省研發經費投入佔GDP的比重為1.42%，低於2.10%的同期全國平均水平。

九三學社湖南省委建議，要圍繞全省經濟社會發展重大戰略和需求，實施區域性重大科技工程，完善科技創新體系化布局，強化支撐引領作用，突破重大技術瓶頸制約，推動重點領域跨越發展。一是打造科技創新區域中心。二是實施科技創新重大工程。重點推進工業互聯網、新材料、純電動汽車、生物醫藥成套設備和新一代信息技術等關鍵技術創新工程。三是提質升級協同創新平台。加快建立若干個部省共建的國家級協同創新平台。借鑒美國組建「國家製造創新網路中心」的做法，組建「國家軌道交通高端製造協同創新平台」、「量子計算與北鬥導航協同創新中心」、「智能輸變電裝備與能源檢測協同創新平台」，滿足「一帶一路」國家發展戰略的需要。

記者 李柯夫 顏宇東 徐海瑞 實習生 熊可

引導企業突出特色優化經營結構

報告提出，增強企業核心競爭力，引導企業聚焦主業、突出特色，優化經營結構、生產結構和產品結構。

湖南企業如何增強核心競爭力，突出特色，優化經營結構呢？

「地方支柱產業遭遇去產能、去庫存尷尬，產業結構矛盾凸顯」，「一些具有規模優勢的地方經濟支柱產業，被納入了去產能的行列」，民盟湖南省委提交了《精準把脈地方經濟困境，務實推進我省供給側結構性改革》的集體提案，提出要鼓勵地方政府因地制宜，穩妥推進，避免「一刀切」式調控可能引發的「硬著陸」風險。1月13日，省委書記杜家毫就這一編號為0002的重要提案作出批示，要求省發改委、省經信委參閱。

民盟湖南省委深入長沙、岳陽、衡陽、郴州和永州等地，與各地政府及其相關部門、企業進行座談，實地調研湖南供給側結構性改革情況，並提出建議：要將創新引領落到實處，建立公平科學的科技創新項目評審指標體系，要把企業管理創新納入創新獎勵政策範疇；建議著力為企業減負解困，平衡企業的收益水平，通過供給側改革建立完善的電力交易市場，結合煤電聯動來促使價格下降；要大力發展湖南地方性資本市場，制定突破目前以銀行為中心、以債務融資為主的金融結構的金融發展戰略，建立地方性資本市場；要調動地方政府能動性，務實推進供給側結構性改革，對於涉及地方「支柱產業」的去庫存與去產能問題時，要鼓勵地方政府因地制宜，穩妥推進，避免「一刀切」式調控可能引發的「硬著陸」風險。

記者 顏宇東 徐海瑞 李柯夫

積極申報湖南自貿試驗區

報告提出，完善開放平台。積極申報湖南自由貿易試驗區。發揮綜合保稅區、保稅物流中心的作用，加快水果、肉類、藥品等指定口岸申報建設，推動長沙、張家界航空口岸，以及岳陽城陵磯水運口岸等一類口岸拓展功能，提高集聚開放要素的能力和水平。拓展國際航班航線、湘歐快線、港澳直通車，建設長沙區域性國際航空樞紐，把長沙建成中國腹地直通國際的開放大通道，把岳陽建成大宗貨物國際運輸交通樞紐和湖南省通江達海的開放門戶。

7個重點行業實施「+互聯網」行動

報告提出，大力推進位造強省建設。實施建設製造強省五年行動計劃，推進長株潭「中國製造2025」試點示範城市群建設，打造以中國智能製造示範引領區為目標的現代製造業基地。實施新興優勢產業鏈行動計劃，重點發展先進軌道交通裝備、大功率半導體器件、先進硬質材料等20個新興優勢產業鏈，抓好航空動力、衛星導航、無人化裝備、電動汽車等產業基地建設，推進通用航空發展。積極發展先進位造業，實施製造業創新能力建設、智能製造、工業強基、綠色製造、中小企業「專精特新」發展、製造+互聯網+服務、高端裝備創新工程等7大專項行動。全面改造提升傳統產業，重點在裝備製造、鋼鐵、有色金屬、醫藥食品、石油化工、煙花陶瓷、紡織服裝等7個行業實施「+互聯網」行動，推廣應用人機智能交互、數字化設計、柔性自動化生產線、智能物流系統等技術，建設一批智能工廠和車間，推動「湖南製造」向「湖南智造」、「湖南創造」升級。

重點解決三四線城市去庫存

報告提出，深入推進供給側結構性改革。繼續去產能，建立實施產能過剩企業市場化退出機制，穩妥化解鋼鐵、煤炭、水泥等行業過剩產能，繼續淘汰退出落後煤礦產能。有效去庫存，堅持分城施策，重點解決三四線城市、縣城商業地產庫存過多的問題；加強房地產用地調控和市場監管，統籌抓好「控房價、防泡沫、防風險」，規範開發、銷售、中介等行為。

打造長沙「創新谷」

報告提出，加強創新基地和平台建設。全面推進以長株潭國家自主創新示範區為核心的科技創新基地建設，重點打造長沙「創新谷」、株洲「動力谷」、湘潭「智造谷」。推動高新區提質升級，加快培育新型科研機構，建設湖南製造業創新中心，建立多層次重點實驗室、工程（技術）研究中心和企業技術中心。積極拓展科技金融結合試點，建立科技要素交易平台。

做強對外貿易。大力開拓中東歐、中東、南美等市場，加大成套設備、軌道交通裝備、機電產品、生物醫藥、農產品等優質產品出口。培育和引進一批貿易龍頭企業，支持發展跨境電商經營主體和外貿綜合服務企業，積極引進國際採購商，支持關鍵設備、重要零部件進口。推動加工貿易創新發展，做大做強服務貿易，大力發展轉口貿易。

整理/記者 趙晶 實習生 張卓韻