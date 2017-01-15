長沙市望城區民政局開展「關愛環衛」公益活動北京新浪網 (2017-01-15 10:51)
紅網望城區分站1月15日訊(分站記者 尹成洺)一袋米、一壺油，讓寒冬中堅守在一線的環衛工人感受到一股濃濃的暖意。1月12日，長沙市望城區民政局福彩辦開展「關愛環衛」公益活動，為100多位環衛工人送去冬日的溫暖。
「非常感謝你們!在這寒冷的冬天里，還能想起我們。」現年55歲的黃國華是蓮湖社區的保潔員，從事環衛工作已經十多年了，他告訴記者，現在關心和愛護他們的人越來越多了，作為環衛工人，他們將繼續發揚不怕臟、不怕苦、不怕累的工作精神，為名望之城建設貢獻自己的一份力量。
近年來，區民政局福彩辦切實履行社會責任，積極開展公益活動，努力提升社會各界對福利彩票事業的認知度。2016年，全區共發行各類福利彩票1.6億元，籌集福彩公益金近1000萬元，進一步改善瞭望城的社會福利事業環境。
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