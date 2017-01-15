1月13日，攸縣正式啟動2017年春運

副縣長王卓文宣布攸縣2017年春運正式啟動

客運車輛相繼發車，今年春運攸縣預計發送旅客238萬人次

春運工作啟動后，縣交警部門在路上執行安全檢查

紅網攸縣分站1月15日訊（分站記者 左振華）從1月13日至2月21日，為期40天的2017春運正式拉開序幕。為營造濃郁的春運交通安全宣傳氛圍，1月13日上午，攸縣交警大隊、交通局、湘運集團攸縣客運公司等單位在縣汽車站內共同舉辦2017年春運啟動儀式，這標誌著攸縣正式啟動2017年春運工作。

據交通部門預測，今年攸縣春運期間將發送旅客238.5萬人次，比上年增長1.3%。其中，鐵路0.9萬人次，與去年基本持平；公路152.1萬人次，同比增長0.3%；水運4.5萬人次，與去年基本持平。總體來看，春運客流量將繼續保持增長態勢，不過增速放緩。

交通部門也提醒廣大出行的市民，由於今年春節是近幾年來最早的一年，節前客流將相對較為集中，尤其是務工、探親和學生放假「三流」疊加的現象將較往年更加集中，節後部分時段務工、探親高峰重疊，階段性客運需求也會比較旺盛。據氣象部門預測，春運期間可能會出現降雪、冰凍、寒潮、大霧等極端異常天氣，需要在春運期間出行的市民最好合理安排出行時間，錯峰出行。

為創造平安、有序、溫馨的春運乘車環境，保障市民出行，按照有關方案，春運期間，湘運集團攸縣汽車中心站除了將增加人工售票窗口、自動售票終端，加大安檢力度外，還投入了幾十萬元對車站候車室的硬體設施進行了改造與升級，如增加了視頻監控系統和液晶電視，免費提供茶水和暈車常見藥品，為廣大旅客出行創造了舒心的環境。

交通部門表示，由於今年春運是近五年來最早春運，節前節後學生流、務工流、探親流交匯現象相較往年更加集中，面臨的形勢更加嚴峻，任務更加艱巨。目前，攸縣各崗位已有500餘人奮戰在春運一線。