2016年11月17日，長沙市芙蓉路，市民在自行車道內騎行。圖/記者謝長貴

瀟湘晨報記者 梁美蘭 長沙報導

兩會的開幕伴隨著春運開始，不少人踏上回家路。從長沙磁浮開通到滬昆高鐵全線通車，城市交通日益便捷，回家越來越方便。

政府工作報告提出，通過四到五年的努力，使每個市州通高鐵，每個縣市通高速。為實現這些目標，2017年湖南力爭建成高速公路300公里以上、幹線公路1000公里以上，同時重點推進長益（擴容）高速公路和懷邵衡、張吉懷、黔張常鐵路等在建項目，力爭長益常高鐵年內開工……

「建議爭取張吉懷高鐵增加一條南延線，將張家界和桂林這兩座知名旅遊城市用高鐵連接起來」「建議建一條漵浦到洞口的高速公路，作為滬昆高速和婁懷高速的連接線，打通山路，把貧困村連接起來」……和往年一樣，今年的省兩會上，關於建高鐵和高速公路的呼聲頻頻，成為熱議話題之一。

「2016年，湖南加快完善交通、能源、水利、信息等基礎設施網路，新增高速公路427公里，新改建幹線公路1094公里，新建、改造農村公路超過1萬公里；張吉懷高鐵以及長益（擴容）、龍琅等高速公路開工建設。」政府工作報告中介紹了過去一年裡湖南在交通網建設上取得的成績。

政府工作報告和發改委報告均提出，2017年，湖南繼續推進重大項目建設，將實施300個省級重大項目。

交通網方面，統籌公鐵水空和城際交通等各類運輸方式，加快完善基礎網路、強化樞紐地位、打通內外通道，構建省內省外互聯互通、區域城鄉覆蓋廣泛、樞紐節點功能完善、運輸服務一體高效、貫通南北連接東西的綜合交通樞紐體系。

公路建設要全面推進國高網、繁忙路段擴容、縣城連高速、出省通道等項目建設，重點抓好長益、龍琅、永吉等在建高速公路，加快平益、靖黎、爐慈等項目前期工作。力爭新開高速公路772公里，建成幹線公路1000公里以上，提質改造農村公路8000公里。

鐵路建設重點抓好張吉懷、懷邵衡、黔張常、蒙華等項目建設，力爭渝長廈高鐵長益常段年內開工，推動構建以長沙為中心的「一環八射」高鐵網路。

民航建設繼續抓好黃花機場三號航站樓等東擴工程前期工作，新開2至3條洲際航線，打造區域性航空樞紐。加快建設岳陽、武岡、郴州、湘西等支線機場。

水運，突出在建高等級航道和城陵磯等重點港口碼頭建設，啟動湘江永州至衡陽航道疏浚工程。

能源網建設加快酒湖和新粵浙湖南段等省外能源輸入通道、農網改造、升級智能電網、氣化湖南等重大項目建設。加大地熱、光伏等分散式能源建設力度，推廣清潔能源。做好桃花江核電廠址保護工作。

水利網建設加快洞庭湖蓄洪安全工程、縣級以上城市防洪工程、重點水源工程、海綿城市等建設，推進涔天河擴建，莽山、毛俊、洞庭湖重要堤防以及黃蓋湖等重大項目建設。