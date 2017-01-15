授牌儀式現場

攸州書畫院被評為湖南省文藝惠民服務基地

紅網攸縣分站1月15日訊（分站記者 左振華）近日，省文聯第九屆委員會第八次會議表彰了2016年度全省文聯繫統先進集體、先進個人，併為第五批湖南省文藝惠民服務基地授牌。其中，攸州書畫院被被省文聯授予「湖南省文藝惠民服務基地」稱號。1月13日，攸縣縣委常委、宣傳部長楊喜蘭為攸州書畫院進行授牌。

自攸州書畫院創辦以來，該院始終以滿足人民群眾的精神文化需求作為運作的出發點和落足點，堅持不懈地免費對外開放，相繼舉辦和開展了十余場公益講座和筆會、向社會公眾免費送春聯、攸縣首屆油畫展、攸縣首屆水彩水粉畫展、攸縣美術家協會會員美術創作成果展等活動，獲得了廣大市民的一致好評。

頒獎儀式上，攸州書畫院負責人表示，此次攸州書畫院被授予「湖南省文藝惠民服務基地」，這是省、市、縣各級文聯對攸州書畫院的高度肯定，這既是一種榮譽，更是一種鞭策。攸州書畫院今後將以繁榮攸縣美術文化、文化強縣為目標，藝術利民、藝術惠民，精心培育「湖南省文藝惠民服務基地」這顆來之不易的果實。

攸縣縣委常委、宣傳部長楊喜蘭參加活動併為攸州書畫院「湖南省文藝惠民服務基地」授牌，她希望攸州書畫院珍惜榮譽，並以此為契機充分發揮示範帶頭作用，將文藝惠民和文藝為民服務有機結合起來、與縣委中心工作「產業突圍、轉型突破」相結合，與創建全國文明縣城相結合，並加強基地建設，廣泛開展各類公益性、惠及廣大人民群眾的文藝活動，積極發揮文藝惠民基地的文化堡壘作用，推動攸縣文藝惠民工作健康、持續發展。