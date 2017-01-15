常德市鼎城區2017年春運工作正式啟動北京新浪網 (2017-01-15 10:51)
啟動儀式現場
參戰人員整裝待發
紅網常德分站1月15日訊(通訊員 成浩)1月13日上午9時，常德市鼎城區在常南汽車總站前坪舉行2017年春運啟動儀式。鼎城區副區長、區公安局長洪振坤宣布全區春運工作正式啟動，副區長熊輝作動員講話。鼎城區公安、交警、交通、農機、城管、車站、客運公司等單位近200名參戰人員參加啟動儀式。
副區長熊輝在講話中要求全區各級、各部門、全體參戰人員要牢固樹立必勝的信心，以飽滿的工作熱情和不畏疲勞、不畏困難的勇氣，全力以赴投入春運工作；要進一步明確責任，嚴格按照全區春運工作方案和要求，加強整體聯動，努力開創齊抓共管的良好工作格局；要進一步強化措施，確保完成春運工作的各項目標任務。熊輝強調，各級、各部門領導要帶頭深入一線，靠前指揮，加強調度。全體一線執勤執法人員要堅守崗位，認真履責，確保春運安全穩定大局。運輸企業、司乘人員要進一步提高服務意識和水平，積極為廣大出行群眾排憂解難。
鼎城區公安局交警大隊大隊長鄭立軍帶領全體參戰人員莊嚴誓師，一定全力以赴完成春運各項工作任務目標，確保全區人民度過一個歡樂、祥和、平安的新春佳節。
春運啟動儀式結束后，洪振坤、熊輝帶領區交通、交警、公路等部門負責人深入常南汽車總站、319國道西線等春運一線，對相關單位春運組織、春運安全管理等工作進行現場督導檢查。洪振坤、熊輝在檢查中指出，春運是人流、車流、物流高峰期，各相關單位要加強科學組織，進一步強化工作措施，保證工作力量，切實落實春運安全管理責任。區交警、交通、公路等執法部門，要加強責任區域的安全檢查，嚴厲查處各類違法違規行為，及時發現和消除安全隱患，嚴防各類安全事故的發生。
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