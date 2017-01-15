2016年面臨重大資安風暴，勒索病毒橫掃全球，2017年恐怕又將有新型態資安風險，趨勢科技發表最新的趨勢科技 TippingPoint NX 系列新一代入侵防護系統 (NGIPS)，包括100 Gb分析量的低延遲獨立式NGIPS解決方案。

趨勢科技表示，7600NX 不僅能為網路流量龐大的資料中心提供完整的資安防護，更能輕鬆因應效能的需求而擴充。它結合了深層封包檢查、威脅信譽評等、進階惡意程式分析等多重技術，能偵測並防範全資料中心所可能遭受的攻擊。

TippingPoint NX系列能讓企業縮短管理時間，明確掌握資安問題的輕重緩急，經由Enterprise Vulnerability Remediation企業漏洞矯正解決方案將漏洞掃瞄結果匯入TippingPoint Security Management System 資安管理系統。

再對應 Digital Vaccine數位疫苗過濾規則，讓企業迅速採取行動，這正是企業提升整體資安情況所必須掌握的威脅情報。

趨勢科技 TippingPoint副總裁暨總經理Don Closser表示，專注於需要優先處理威脅，100 Gb解決方案的優異效能，Zero Day Initiative (ZDI) 漏洞懸賞計畫獨到未揭露漏洞資料，能在漏洞發現到修補程式釋出之間提供即時而準確威脅防護。

IDC研究總監Rob Ayoub指出，隨著資安威脅和攻擊日益精密並不斷演進，資料中心環境需要的是能夠因應情勢而動態調整及適應的完整資安解決方案。