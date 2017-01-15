9月爆炸後 SpaceX成功恢復火箭發射中央社 (2017-01-15 04:29)
（中央社邁阿密14日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）今天成功發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，標誌著自去年9月損失慘重且複雜的發射台爆炸事故後，它首度重返飛行。
當高聳的白色火箭於上午9時54分（格林威治時間17時54分）從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射升空時，太空探索科技評論員表示，「獵鷹9號升空了」。獵鷹9號火箭此番搭載行動和數據通訊公司銥集團（Iridium）的10顆衛星。
獵鷹9號升空後不久，火箭的兩節按計畫分離，把衛星送入軌道，火箭的第一節則重返地球。
當實況視訊顯示，火箭第一節筆直且穩定地降落在太平洋上的平台時，位於加州豪松市（Hawthorne）的太空探索科技任務控制中心爆發出歡呼喝采聲。
太空探索科技已多次依此方式成功讓火箭降落在陸地或水面上，這是它藉由回收使用耗費不貲組件，致力壓低太空飛行成本努力的一環。太空探索科技發言人讚嘆表示，「這太棒了」。
雖然成功回收火箭令人振奮，但太空探索科技的首要任務是把搭載衛星安全送入近地軌道。這是為升級銥集團全球通訊網路的計畫中一連串發射的頭一次。
太空探索科技執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上寫道，「任務看起來不錯，全部衛星都部署了。」
斥資30億美元的此計畫，目標擺在於未來幾個月，把81顆衛星送上太空。
相同型號火箭2016年9月1日在佛羅里達州進行發射前例行測試時發生爆炸後，太空探索科技暫停發射火箭。
這起在佛州卡納維爾角空軍基地（Cape CanaveralAir Force Station）發生的爆炸事故，摧毀了價值6200萬美元的火箭和2億美元的通訊衛星。1060115
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