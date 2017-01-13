【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】



鑒於房地產價格不斐，屋簷、雨遮僅有功能性無實坪用途，新竹市政府地政處長吳堂安表示，為免房價灌水，「地籍測量實施規則」已於106年1月9日修正發布，「屋簷」、「雨遮」將不再受理登記，並自107年1月1日起實施。







吳堂安處長表示，107年起「屋簷」、「雨遮」無法站立的虛坪將全面取消登記，不再計入實際使用坪數，讓民眾看得到用得到，預防花大錢買到虛坪。購屋時不能只比登記坪數，也要考量公設比，換算出室內實際坪數的單價，才是聰明的購屋方式。







吳堂安處長表示，內政部為健全測量登記制度，維護消費者權益，「地籍測量實施規則」部分條文業經內政部於106年1月9日修正發布，主要回應各界期待改善建物虛坪問題，將無法供人員生活實質滯留的「屋簷」、「雨遮」，刪除以附屬建物測繪的規定，另為逐步與國際接軌，將建物地下層測繪邊界改以竣工平面圖所載面積範圍（牆壁中心）為界，並考量本次變革，屬制度重大變動，為讓民眾及產業界能有充分時間因應，故將新制適用的時點訂為107年1月1日。







吳堂安處長表示，另為避免影響計畫或興建中建物之相關民眾權益，該規則訂有過渡條款，新制於107年1月1日實施前已申請建造執照之建物，得依舊規定辦理；而都市更新案件則依「都市更新條例」第61條之1第1項及第2項有關申請建造執照法規之適用規定，於新制實施前已將都市更新事業計畫申請送件，並依期限申請建造執照者，亦得依舊規定辦理。