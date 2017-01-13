台南大億麗緻酒店 「共同市場歐亞自助餐廳」假日下午餐開賣囉~大成報 (2017-01-13 21:10)
另2月28日前共同市場歐亞自助餐廳販售「假日下午餐餐券」，買十送二優惠價只要6,600元(價值7,920元，約83折)。詳情參閱官網www.tayihlandis.com.tw訂位專線(06)2135555共同市場歐亞自助餐廳。
歡慶首賣！2/4及2/5共同市場歐亞自助餐廳享用假日下午餐，享4人同行1人免費！
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