【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】隨著農曆春節腳步將近，民眾在訂購年貨或年菜等食品的選項中，以「傳統美味、古早滋味」享譽糕餅市場的的百年餅店-隆源餅行，傳統工法純米製作，隆重推出道地客家口味的菜頭粄（蘿蔔糕）、鹹年糕、紅豆年糕、紅豆花生年糕與原味甜年糕等5種傳統「好滋味、古早味」年糕；配合年菜的預訂，隆源餅行今（106）年特地與新光三越合作，全台11家百貨都能訂購，無需千里迢迢，年節輕鬆享用百年飄香的經典美食！「用料紮實、美味可口；傳統工法、原味可期！」隆源餅行不僅以蕃薯餅及芋仔餅聞名海內外，道地客家口味的鹹、甜年糕，更是送禮自用兩相宜的年節知名伴手禮；其以傳統工法純米製作，再加入精選的食材蒸煮8小時以上完成，一年只有一次吃得到這樣的客家風味糕餅。年糕可謂係華人歡慶春節的必備年菜食品之一，過年吃年糕，象徵步步高昇、團圓美滿。每逢過年期間，隆源餅行都會製作推出每日限量傳統美味「甜粄」，也就是年糕，隆源餅行以傳統做法，用再來米或糯米打成漿，除去水份，再加入炒香的好料去蒸成鹹年糕或作成甜年糕，再蒸上至少要7個小時，才能做出又Q又香的好味道。隆源餅行的鹹年糕，係用在來米搭配香菇、豬肉、香蔥等佐料調製，同時加入祖傳調味秘方；食用鹹年糕時，用少許油小火以煎或炸方式料理，外表酥脆，沾著蒜頭醬油，滋味一級棒。至於隆源餅行的甜年糕，則有別於一般糯米甜年糕，多了淡淡迷人的莓果香甜，咬一口馬上發現奧妙；甜年糕本身添加了莓果醬，顛覆傳統的風味，卻保留古早傳承下的製作方式。隆源餅行的甜年糕，所用的紅豆都是台灣本土紅豆，雖然提高的製作成本，但是也提升的甜年糕甜蜜細膩的滋味。█隆源餅行5種傳統「好滋味、古早味」年糕1.菜頭粄(蘿蔔糕)：蘿蔔+再來米+胡椒+鹽+油(素)2.鹹年糕：糯米+蓬萊米+肉絲+稥菇+紅葱頭+醬油+胡椒+鹽3.紅豆年糕：糯米+蓬萊米+紅豆+糖4.紅豆花生年糕：糯米+蓬萊米+紅豆+糖5.原味甜年糕：糯米+蓬萊米+糖█訂購資訊（除了與百貨訂購，也可透過網路或至店家親自購買！）1.店家地址：新竹縣北埔鄉北埔村中正路16號2.官方網址：www.ly-ps.com3.聯絡專線：03-580-3337、03-580-5501（圖／以「傳統美味、古早滋味」享譽糕餅市場的的百年餅店-隆源餅行，傳統工法純米製作，隆重推出道地客家口味的菜頭粄（蘿蔔糕）、鹹年糕、紅豆年糕、紅豆花生年糕與原味甜年糕等5種傳統「好滋味、古早味」年糕。）