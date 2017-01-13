直銷商租台中歌劇院場地 辦發表會惹議公視 (2017-01-13 00:00)
台上舞台燈光炫麗，還大辣辣寫著新品發表會，這是直銷公司的會員大會，看起來場面盛大，場地也氣派豪華，不過仔細看看，這裡居然是台中國家歌劇院的大劇場。
台上大推新產品，台下會員也ＨＩＧＨ翻了，直說來國家歌劇院，不是來聽音樂，而是參加公司活動；10日下午這間美商直銷公司，進到歌劇院裡的大劇院，辦新品發表會，雖然租借過程合法，消息一出，還是讓在地表演團體很震驚。
==台中聲五洲掌中劇團團長 王英峻==
如果你給這家直銷去辦活動的話
是不是你也要給第二家直銷
第三家也去 大家都去才公平
如果其他不能去 這家可以去
為什麼獨厚這家
藝文團體不滿，多次提出表演企劃案，都沒有下文，而最高藝術殿堂，卻讓非藝術團體從事商業活動，對藝文表演團體很不尊重。台中國家歌劇院方面說明，依據場地租借方法，確實可以租借給非表演團體。
==台中國家歌劇院節目企劃經理 王偉齡==
在場地都沒有人申請的狀況下
我們的剩餘的空檔
我們才有可能去考慮
開放其他單位(非表演團體)租用
歌劇院強調，在不排擠表演團體的前提下，依據租借辦法，都要經過評議委員通過才承租，採包場制，也強調比照國外歌劇院的方式，並非特例，未來也會加強審核機制。
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