















台上舞台燈光炫麗，還大辣辣寫著新品發表會，這是直銷公司的會員大會，看起來場面盛大，場地也氣派豪華，不過仔細看看，這裡居然是台中國家歌劇院的大劇場。台上大推新產品，台下會員也ＨＩＧＨ翻了，直說來國家歌劇院，不是來聽音樂，而是參加公司活動；10日下午這間美商直銷公司，進到歌劇院裡的大劇院，辦新品發表會，雖然租借過程合法，消息一出，還是讓在地表演團體很震驚。==台中聲五洲掌中劇團團長 王英峻==如果你給這家直銷去辦活動的話是不是你也要給第二家直銷第三家也去 大家都去才公平如果其他不能去 這家可以去為什麼獨厚這家藝文團體不滿，多次提出表演企劃案，都沒有下文，而最高藝術殿堂，卻讓非藝術團體從事商業活動，對藝文表演團體很不尊重。台中國家歌劇院方面說明，依據場地租借方法，確實可以租借給非表演團體。==台中國家歌劇院節目企劃經理 王偉齡==在場地都沒有人申請的狀況下我們的剩餘的空檔我們才有可能去考慮開放其他單位(非表演團體)租用歌劇院強調，在不排擠表演團體的前提下，依據租借辦法，都要經過評議委員通過才承租，採包場制，也強調比照國外歌劇院的方式，並非特例，未來也會加強審核機制。