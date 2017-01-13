財務負擔加重 大專校長提議鬆綁學雜費公視 (2017-01-13 00:00)
兼任助理納保，一例一休上路，今年八月未具本職的兼任老師適用勞基法，大專師生權益要合理保障，辦學成本跟著增加，私校校長大喊吃不消。
==私立元智大學校長 吳志揚==
各個大學包括一例一休
成本很多都提高
生師比要要求我們下降
我們成本又高
很多學校像我們學校的話
學雜費收的經費
已經占人事費大概快要九成
其他的部分就當然
如果部裡面學雜費不鬆綁
我是強烈建議部裡面
對私立大學能夠提高補助
財務負擔加重，一年一次大專校長會議，東海大學提案建請撤銷兼任師適用勞基法規劃，教育部回應，106年度將編六千萬補助學校！元智大學和專科學校教育聯盟另外提案指出，這幾年油水電基本開銷都漲，學雜費沒調就是降了，希望有鬆綁空間。
==專科學校教育聯盟理事長 黃柏翔==
專四專五其實我們的授課的基準
老師的聘用 學校的標準
都跟技術學院科技大學
相差不多或者是有一些
是差不多的
但是學費少了兩萬塊
==教育部長 潘文忠==
目前學費的這樣一個調整
（希望)能夠有好的機制
來跟社會各界包含民意機關
也能夠做更多的這個溝通
教育部技職司將評估專四專五學費標準，而今年若有學校提出調漲，清楚揭露財務，完整公開說明仍是審議重點，多位校長說，還是期望常態機制快點建立，不然好像每年都在討錢，卻又一再落空。
記者林曉慧 沈志明 高雄報導。
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