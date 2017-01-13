















兼任助理納保，一例一休上路，今年八月未具本職的兼任老師適用勞基法，大專師生權益要合理保障，辦學成本跟著增加，私校校長大喊吃不消。==私立元智大學校長 吳志揚==各個大學包括一例一休成本很多都提高生師比要要求我們下降我們成本又高很多學校像我們學校的話學雜費收的經費已經占人事費大概快要九成其他的部分就當然如果部裡面學雜費不鬆綁我是強烈建議部裡面對私立大學能夠提高補助財務負擔加重，一年一次大專校長會議，東海大學提案建請撤銷兼任師適用勞基法規劃，教育部回應，106年度將編六千萬補助學校！元智大學和專科學校教育聯盟另外提案指出，這幾年油水電基本開銷都漲，學雜費沒調就是降了，希望有鬆綁空間。==專科學校教育聯盟理事長 黃柏翔==專四專五其實我們的授課的基準老師的聘用 學校的標準都跟技術學院科技大學相差不多或者是有一些是差不多的但是學費少了兩萬塊==教育部長 潘文忠==目前學費的這樣一個調整（希望)能夠有好的機制來跟社會各界包含民意機關也能夠做更多的這個溝通教育部技職司將評估專四專五學費標準，而今年若有學校提出調漲，清楚揭露財務，完整公開說明仍是審議重點，多位校長說，還是期望常態機制快點建立，不然好像每年都在討錢，卻又一再落空。記者林曉慧 沈志明 高雄報導。