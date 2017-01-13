















不希望檢視空氣品質，只用全年度平均數值，無法凸顯季節差異，台灣健康空氣行動聯盟自創計算方式，將全台76個空品監測站的PM2.5數字，以1到4月、5到8月、9到12月，分別計算平均值，再加入其他四項目排序，最後算出，雲林崙背站是全台PM2.5汙染最嚴重的地方，其次是左營與屏東。==台灣健康空氣行動聯盟理事長 葉光芃==崙背在夏天也是第一名也沒有喘息崙背是遙遙領先第二名跟第三名看這個很心酸==雲林縣崙背鄉民代表 李日存==連呼吸人權都沒有像我兒子要去出工作有時候要戴防毒面具民代批評，中南部多數地區在夏季時空氣品質至少會好轉，但崙背在夏天卻沒改善太多，五到八月PM2.5平均濃度達20.9微克、居全台之冠，最主要是受到六輕排放汙染影響，環保署表示，固定汙染源的貢獻明顯，只能盡可能加嚴標準降低排放。==環保署空保處副處長 謝炳輝==來看相關還有哪些地方可以再加嚴標準然後加強相關的管制環保團體的排名跟環保署初步計算的全年度平均排名、相差不遠，官方資料顯示，全台PM2.5年平均濃度前三名測站，分別為左營、崙背與潮州。記者 林靜梅 彭耀祖 台北報導