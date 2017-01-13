調查:空品測站PM2.5汙染排行 崙背居首公視 (2017-01-13 00:00)
不希望檢視空氣品質，只用全年度平均數值，無法凸顯季節差異，台灣健康空氣行動聯盟自創計算方式，將全台76個空品監測站的PM2.5數字，以1到4月、5到8月、9到12月，分別計算平均值，再加入其他四項目排序，最後算出，雲林崙背站是全台PM2.5汙染最嚴重的地方，其次是左營與屏東。
==台灣健康空氣行動聯盟理事長 葉光芃==
崙背在夏天也是第一名
也沒有喘息
崙背是遙遙領先第二名跟第三名
看這個很心酸
==雲林縣崙背鄉民代表 李日存==
連呼吸人權都沒有
像我兒子要去出工作
有時候要戴防毒面具
民代批評，中南部多數地區在夏季時空氣品質至少會好轉，但崙背在夏天卻沒改善太多，五到八月PM2.5平均濃度達20.9微克、居全台之冠，最主要是受到六輕排放汙染影響，環保署表示，固定汙染源的貢獻明顯，只能盡可能加嚴標準降低排放。
==環保署空保處副處長 謝炳輝==
來看相關還有哪些地方
可以再加嚴標準
然後加強相關的管制
環保團體的排名跟環保署初步計算的全年度平均排名、相差不遠，官方資料顯示，全台PM2.5年平均濃度前三名測站，分別為左營、崙背與潮州。
記者 林靜梅 彭耀祖 台北報導
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