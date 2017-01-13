立院公聽會 醫界盼"醫療刑責合理化"公視 (2017-01-13 00:00)
2005年發生邱小妹醫療人球事件，邱小妹因延誤治療、而葬送寶貴生命，當時醫療行為是否除罪化的議題，就引發外界討論，因為很多外科醫師不敢貿然動刀救人，以免衍生醫療糾紛，因此醫界希望能修改醫療法第82條，讓醫療刑責合理化。
==眼科醫師 吳欣席==
當我劃刀下去的時候
其實我就是在傷害這個人
傷害一個病人的時候
這法律上是核准我做的
但是當我做的行為上面
結果不如病患預期的時候
他又回過頭來 說你傷害我了
醫界人士認為，現行醫療法規定，醫事人員故意或過失導致病患死傷者，必須負刑事責任，應改為故意或重大過失者才必須負刑責，否則高風險的內外婦兒急診等專科、將無人願意投入；不過學界及醫改團體、卻有不同看法。
==台大法律系教授 陳聰富==
如果我們今天把它修法
讓病患不要去走刑事訴訟
直接走民事訴訟
而走民事訴訟的過失認定
是比較寬的 所以這時候
病患就可以獲得更多的賠償
==醫改會副執行長 朱顯光==
不是單純的
先修醫療法82條之一的去刑化
而是能夠搭配說
有一套合理的醫糾制度
或是說有一套初步的鑑定
讓民眾走刑事的時候
能夠走得更順利
由於外界意見分歧，因此立法院13號下午舉辦公聽會，等蒐集各方意見後，將由立委邱泰源提案修法，希望下個會期、能送衛環委員會進行審議，創造醫病雙贏的局面。
記者 賴淑敏 邱福財 台北報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
反光慢跑鞋．SPORT 慢跑鞋．慢跑鞋紅．nike 慢跑鞋．LOTTO 慢跑鞋．ROYAL 慢跑鞋．亞瑟士 asics 慢跑鞋．Eva 慢跑鞋．BUFFALO 慢跑鞋．zip 慢跑鞋．BOSTON 慢跑鞋．Lady 慢跑鞋．Hyper 慢跑鞋．男款慢跑鞋．康尼 慢跑鞋．避震 慢跑鞋．T7 慢跑鞋．EURO 慢跑鞋．asics 慢跑鞋．ARROW 慢跑鞋．男慢跑鞋．輕量慢跑鞋．SOHO 慢跑鞋．breeze 慢跑鞋．NB 慢跑鞋．dada 慢跑鞋．寬楦 慢跑鞋．mit 慢跑鞋．PONY 慢跑鞋．慢跑鞋 蕾絲
想讓晚餐覺得飽？試試豆類【24Drs.com】
吉和堂八將日 金唐殿佳里香真「神」氣【台灣好新聞報】
就愛台灣 台義混血模特兒編織台灣夢【中央社】
殺子自殺年傳10起 婚姻失調最大殺機【NOWnews今日新聞】
比手掌還大的蝸牛 網友看到全瘋了【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》