

2005年發生邱小妹醫療人球事件，邱小妹因延誤治療、而葬送寶貴生命，當時醫療行為是否除罪化的議題，就引發外界討論，因為很多外科醫師不敢貿然動刀救人，以免衍生醫療糾紛，因此醫界希望能修改醫療法第82條，讓醫療刑責合理化。



==眼科醫師 吳欣席==

當我劃刀下去的時候

其實我就是在傷害這個人

傷害一個病人的時候

這法律上是核准我做的

但是當我做的行為上面

結果不如病患預期的時候

他又回過頭來 說你傷害我了



醫界人士認為，現行醫療法規定，醫事人員故意或過失導致病患死傷者，必須負刑事責任，應改為故意或重大過失者才必須負刑責，否則高風險的內外婦兒急診等專科、將無人願意投入；不過學界及醫改團體、卻有不同看法。



==台大法律系教授 陳聰富==

如果我們今天把它修法

讓病患不要去走刑事訴訟

直接走民事訴訟

而走民事訴訟的過失認定

是比較寬的 所以這時候

病患就可以獲得更多的賠償

==醫改會副執行長 朱顯光==

不是單純的

先修醫療法82條之一的去刑化

而是能夠搭配說

有一套合理的醫糾制度

或是說有一套初步的鑑定

讓民眾走刑事的時候

能夠走得更順利



由於外界意見分歧，因此立法院13號下午舉辦公聽會，等蒐集各方意見後，將由立委邱泰源提案修法，希望下個會期、能送衛環委員會進行審議，創造醫病雙贏的局面。



記者 賴淑敏 邱福財 台北報導





