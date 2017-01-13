大專校長會議 籲人才培育拉高層級公視 (2017-01-13 00:00)
蔡總統出訪，新政府上任後首次大專校長會議，由副總統陳建仁出席，陳建仁多次強調總統向大家問好，重視高教，並會代轉校長們的訴求。
==國立科大校院協進會理事長 廖慶榮==
政府所補助(技職校院)的經費
只有一般大學的三分之二
這個是已經幾十年的歷史
我們也曾經
在大學校長會議的場合提出建言
可是始終沒有具體的改善
五大協進會在陳建仁離去前，把共同聲明遞交陳建仁，他們向總統喊話，人才培育得拉高到總統府層級，私校更強調，應和公校有齊頭資源，如此一來，好的繼續，不好的退場。
==私立科大校院協進會理事長 葛自祥==
可能資產處理完畢有一小部分
我想像當中可能是一小部分
拿出來當做一個誘因
其他的部分就很快的
歸政府地方 地方政府的
教育主管機關去運用
立專法，考量不同學校當初取得土地的不同，增加退場誘因，但教育部次長陳良基說，最重要的誘因，是看到人才被培養出來。
==教育部次長 陳良基==
比如說其他的資源
因為取之於公眾 回之於公眾
我想那就回歸本來社團
或財團法人的規定
（照原本的)對 對 對
（這部分沒辦法鬆綁) 我覺得
那個不是教育部該做的事情
陳良基挑明說，學校土地取之於公眾還之於公眾，鬆綁不該是教育部做的事，私立大學與私立科大協進會認為，再這樣下去，該退的就是不會退，問題依舊無解。
記者林曉慧 沈志明 高雄報導。
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