

攤開台中國家歌劇院的租借辦法，在地表演團體說，台中國家歌劇院把場地租給直銷團體，實在是自打嘴巴。



==舞蹈團藝術總監 石吉智==

有錢就可以用

表演團體 誰有辦法一天60萬在租

國內(表演)團體 沒有這種財力啦

真正搞藝術的 不會用錢去砸啦



在地表演團體說，歌劇院以營運壓力作理由，接受直銷團體包場，反觀對在地團體的審核不僅嚴格，表演不能有商業性質之外，高昂的租金更是讓在地表演團體望之卻步，以大劇場來說，租借一天平日就要花上七萬，假日還加碼到八萬，對小型團體是很沉重負擔。



==舞蹈團藝術行政總監 簡明珠==

演出之前 我們先前很多舞台道具

這些是我們 必須要籌措的

何況高額場租來講

對表演團隊 其實真的很辛苦



原來台中國家歌劇院，除了政府補助，每年還要有15%的自籌財源，大約七千萬，歌劇院坦言壓力大，才會在不影響表演團體檔期的前提下，租借給非表演團體，只是這麼做，新上任的國家表演藝術中心董事長朱宗慶，也覺得不妥。



==國家表演藝術中心董事長 朱宗慶==

因為台灣劇院 不是這麼多

不是這麼多 所以藝術家的需求

要先必須 照顧到他們需求



朱宗慶也替歌劇院緩頰，認為各廳院狀況不同，應該要因地制宜。台中國家歌劇院開幕前後話題不斷，除了台中市政府爭取在地票價優惠碰軟釘子，開幕典禮未邀請建築師伊東豊雄致詞、還有讓歌仔戲大師廖瓊枝罰站，如今，經營團隊的爭議、再添一樁。



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